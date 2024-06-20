الذهب يلامس أعلى مستوى في أسبوعين بدفعة من رهانات خفض الفائدة

ارتفع الذهب ولامس أعلى مستوياته في أسبوعين اليوم الخميس إذ زادت بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة من احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة هذا العام.

وخلال التعاملات، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 2337.87 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ السابع من يونيو.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 2351.30 دولار.

وقال تيم ووترر كبير محللي الأسواق لدى كيه.سي.إم تريد "ما زلت ميالا لتحرك سوق الذهب صعودا في ضوء الوضع الذي نحن فيه على منحنى سعر الفائدة الذي هو في ذروته حاليا".

أظهرت بيانات الأسبوع الماضي اعتدالا في سوق العمل وضغوط الأسعار، أعقبتها بيانات مبيعات تجزئة ضعيفة يوم الثلاثاء، مما يشير إلى أن النشاط الاقتصادي ظل باهتا في الربع الثاني.

ويتطلع الاحتياطي الاتحادي إلى مزيد من العوامل التي تؤكد على أن التضخم يهدأ، إذ يتجه صانعو السياسات بحذر نحو ما يتوقع معظمهم أن يكون خفضا أو خفضين لسعر الفائدة بحلول نهاية العام الجاري.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وينصب التركيز في السوق الآن على بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة المقرر صدورها الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش ومؤشرات مديري المشتريات غدا الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 % إلى 30.25 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.7 % إلى 986.65 دولار، وتقدم البلاديوم 1.3 % إلى 916.75 دولار.