هجوم إلكتروني يعطل برمجيات آلاف وكلاء السيارات في الولايات المتحدة

توقفت آلاف من وكالات السيارات في الولايات المتحدة عن العمل لساعات أمس الأربعاء بعد هجوم سيبراني على مزود البرمجيات.

وتتخصص الشركة المتضررة "سي دي كي جلوبال" في تجارة التجزئة للسيارات، حيث يتم استخدام برامجها فيما يقرب من 15 ألف موقع لتجار السيارات.

وقالت متحدثة باسم الشركة: "بعد هجوم إلكتروني، أغلقنا جميع الأنظمة بشكل استباقي وأجرينا اختبارات مكثفة وتشاورنا مع خبراء خارجيين من جهات خارجية".

وبحسب الشركة، فإن الحلول الأساسية لنظام إدارة الوكلاء والحلول الرقمية للبيع بالتجزئة قد تم استعادتها بعد بضع ساعات.

ومع وجود برنامج واحد يستخدم غالبا في صناعة واحدة، غالبا ما تشل الهجمات الإلكترونية عددا كبيرا من الشركات.

وكان هناك هجوم على مزود خدمات تكنولوجيا المعلومات الأمريكي "كاسيا" في عام 2021 امتدت آثاره حتى السويد، حيث اضطرت سلسلة "كوب" للمتاجر المتعددة إلى إغلاق جميع فروعها تقريبا.