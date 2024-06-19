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  • الأسهم الأوروبية تستقر بداية التعاملات متأثرة بانخفاض قطاع الرعاية الصحية

الأسهم الأوروبية تستقر بداية التعاملات متأثرة بانخفاض قطاع الرعاية الصحية

الأسهم الأوروبية تستقر بداية التعاملات متأثرة بانخفاض قطاع الرعاية الصحية
رويترز
  • الاربعاء 19 يونيو 2024 11:15 صباحا
  • حدثت فى الاربعاء 19 يونيو 2024 11:35 صباحا

استقرت الأسهم الأوروبية عند بداية التعاملات اليوم الأربعاء إذ حدت خسائر أسهم الرعاية الصحية من المكاسب في حين واجهت الأسهم البريطانية ضغوطا بعد إعلان أحدث بيانات التضخم في بريطانيا.
واستقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 515.25 نقطة بحلول الساعة 07:11 بتوقيت جرينتش، وكان قطاع الرعاية الصحية ضمن الأكثر تراجعا وانخفض 0.5 %.
وعلى الجانب الآخر صعد مؤشر قطاع شركات السفر والترفيه 0.7 % مدعوما بارتفاع سهم أكور 2.3 %.
في الوقت نفسه كشفت بيانات تصخم بريطانية أن التضخم في بريطانيا عاد إلى المعدل المستهدف عند 2 % في مايو لأول مرة منذ 3 أعوام تقريبا. وانخفض مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني 0.2 % في أحدث التداولات.
وهوى سهم إس.إم.إيه سولار تكنولوجي 29 % بعدما خفضت الشركة الألمانية الموردة لقطع محطات الطاقة الشمسية توقعاتها للأرباح بدعوى الضبابية السياسية.
ومن المتوقع أن يكون التداول ضعيفا مع غياب المتعاملين الأمريكيين لأن الأسواق مغلقة في الولايات المتحدة بسبب عطلة عامة.

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