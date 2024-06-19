مبيعات التجزئة الضعيفة تعزز رهانات خفض الفائدة الأمريكية

حقق الدولار بعض المكاسب اليوم الأربعاء بعد أن عززت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الضعيفة رهانات على خفض وشيك للفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في حين تراجع الجنيه الإسترليني قبيل إعلان بيانات التضخم في بريطانيا اليوم.

وأظهرت بيانات أمس أن مبيعات التجزئة الأمريكية زادت بالكاد في مايو، وجرى تعديل بيانات الشهر السابق بالخفض على نحو كبير، ما يشير إلى أن النشاط الاقتصادي ظل ضعيفا في الربع الثاني.

وسجل اليورو في أحدث معاملاته انخفاضا طفيفا إلى 1.0736 دولار، في حين استقر مؤشر الدولار عند 105.28. وانخفض الإسترليني 0.02 % إلى 1.2706 دولار قبيل إعلان بيانات التضخم في بريطانيا في وقت لاحق اليوم والتي تأتي قبل قرار سياسة نقدية من بنك إنجلترا غدا إذ من المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير.

وحقق الدولار الأسترالي أداء قويا مقابل الدولار، وصعد في أحدث معاملاته 0.12 % إلى 0.6664 دولار ليضيف إلى ارتفاع بلغ 0.66 % في الجلسة السابقة. وعلى النقيض انخفض الدولار النيوزيلندي 0.19 % إلى 0.6133 دولار. ولم يطرأ تغير يذكر على الين الياباني وسجل 157.83 مقابل الدولار.