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المركزي الصيني يضخ 39.07 مليار دولار في النظام المصرفي

المركزي الصيني يضخ 39.07 مليار دولار في النظام المصرفي
بكين : واس
  • الاربعاء 19 يونيو 2024 8:30 صباحا
  • حدثت فى الاربعاء 19 يونيو 2024 10:27 صباحا

أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم الأربعاء، عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 278 مليار يوان (نحو 39.07 مليار دولار أمريكي) لأجل 7 أيام وبسعر فائدة 1.8 %.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" نقلا عن بيان للبنك المركزي أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.
وتُعد عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقًا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها لها مرة أخرى في المستقبل.

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