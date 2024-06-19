المركزي الصيني يضخ 39.07 مليار دولار في النظام المصرفي

أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم الأربعاء، عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 278 مليار يوان (نحو 39.07 مليار دولار أمريكي) لأجل 7 أيام وبسعر فائدة 1.8 %.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" نقلا عن بيان للبنك المركزي أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.

وتُعد عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقًا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها لها مرة أخرى في المستقبل.