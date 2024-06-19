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  • تراجع واردات اليابان من النفط الخام 8.5- % في مايو

تراجع واردات اليابان من النفط الخام 8.5- % في مايو

تراجع واردات اليابان من النفط الخام 8.5- % في مايو
طوكيو: رويترز
  • الاربعاء 19 يونيو 2024 7:45 صباحا
  • حدثت فى الاربعاء 19 يونيو 2024 10:24 صباحا

قالت وزارة المالية اليابانية اليوم الأربعاء إن واردات البلاد من النفط الخام التي تم التخليص الجمركي لها تراجعت 8.5 % في مايو مقارنة بمستواها في الشهر نفسه قبل عام.
وأظهرت البيانات الأولية أن اليابان، رابع أكبر مشتر للنفط الخام في العالم، استوردت 2.17 مليون برميل يوميا من النفط الخام الشهر الماضي.
وبلغ إجمالي واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال 4.872 مليون طن الشهر الماضي بارتفاع 5.6 % على أساس سنوي.
وأفادت البيانات بتقلص واردات الفحم الحراري المستخدم لتوليد الكهرباء 1.5 % في مايو إلى 6.095 مليون طن.

كما أظهرت البيانات أن صادرات البلاد ارتفعت 13.5 % على أساس سنوي في مايو، وهي زيادة للشهر السادس على التوالي.
تتماشى الزيادة في الصادرات إلى حد كبير مع زيادة 13 % توقعها اقتصاديون في استطلاع رأي أجرته رويترز.
وأظهرت البيانات أن الواردات زادت 9.5 % في مايو مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، وذلك مقابل زيادة 10.4 % توقعها الاقتصاديون.

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