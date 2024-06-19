أسهم شركات الرقائق توسع مكاسبها.. ستاندرد آند بورز وناسداك عند مستويات قياسية

أغلق المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك عند مستويات قياسية مرتفعة اليوم بعد أن قفزت إنفيديا إلى ذرى جديدة، في حين لم يتغير المؤشر داو جونز تقريبا بعد بيانات أضعف من المتوقع لمبيعات التجزئة الأمريكية.

وتخطت إنفيديا مايكروسوفت لتصبح الشركة الأكثر قيمة في العالم، بعد أن وسعت أسهم شركات الرقائق الأخرى، مثل كوالكوم وآرم هولدينجز وميكرون ارتفاعاتها أيضا في الآونة الأخيرة، مما صعد بمؤشر أشباه الموصلات إلى مستوى قياسي.

وسجل المؤشر ناسداك سابع مستوى إغلاق قياسي على التوالي، مع مكاسب في كثير من أسهم الرقائق على الرغم من خسائر شركات ألفابت، وأمازون وميتا بلاتفورمز.

وارتفعت مبيعات التجزئة 0.1 % في مايو، مقابل توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم بنموها 0.3 %، في حين أظهر تقرير آخر، على غير المتوقع، إنتاجا صناعيا قويا في مايو.

ووفقا للبيانات الأولية، ارتفع ستاندرد اند بورز 500 بواقع 14.23 نقطة، أي 0.25 %، ليغلق عند 5487.46 نقطة. في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 9.09 نقطة أي 0.05 % إلى 17862.23 نقطة. وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 54.07 نقطة أي 0.15 % إلى 38832.17 نقطة.