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الرأي
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إنفوجرافيك
ترتيب السعودية في التنافسية العالمية خلال 5 أعوام
ترتيب السعودية في التنافسية العالمية خلال 5 أعوام
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الثلاثاء 18 يونيو 2024 5:00 مساء
حدثت فى الثلاثاء 18 يونيو 2024 4:59 مساء
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