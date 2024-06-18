انخفاض مبيعات المنازل في سنغافورة للشهر الثاني على التوالي

تراجعت مبيعات المنازل الجديدة في سنغافورة للشهر الثاني على التوالي، وذلك في ظل استمرار تأثير ضعف الطلب والافتقار لعمليات الطرح الكبير على السوق.

وذكرت "بلومبرغ" أن هيئة إعادة التطوير الحضري قالت في بيان صدر اليوم الثلاثاء إن المطورين باعوا 221 وحدة في مايو الماضي، مقارنة بـ301 وحدة في أبريل الماضي.

وتراجعت التعاملات بنسبة 79 % مقارنة بالعام الماضي. ويشار إلى أن المبيعات خلال النصف الأول في طريقها لتسجيل أبطأ وتيرة نمو منذ أكثر من عقد.

وقد أدى ارتفاع معدلات الفائدة وإجراءات التخفيف الحكومية لتباطؤ سوق الإسكان في سنغافورة، التي كانت منتعشة في وقت ما.