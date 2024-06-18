شركات تكنولوجية أوروبية تحصل على تمويل من صندوق تابع لحلف الناتو

تلقت مجموعة أولى من شركات التكنولوجيا تمويلا في إطار صندوق الابتكار التابع لحلف شمال الأطلسي الذي تبلغ قيمته مليار يورو (1.1 مليار دولار). وكشف الحلف النقاب عن الصندوق في صيف 2022، بعد أشهر من بداية الحرب في أوكرانيا، واعدا بالاستثمار في تقنيات من شأنها تعزيز دفاعاته.

ويحظى الصندوق بدعم 24 دولة من أصل 32 عضوا في الحلف، من بينها فنلندا والسويد اللتان انضمتا إلى الحلف في وقت سابق من هذا العام. وأكد صندوق الابتكار التابع للحلف اليوم ضخ استثمارات مباشرة في 4 شركات تكنولوجيا أوروبية، قال إنها ستساعد في مواجهة التحديات في مجالات الدفاع والأمن والقدرة على الصمود. وقال أندريا ترافيرسون الشريك الإداري للصندوق إن التمكين من الوصول إلى التقنيات الإستراتيجية خطوة أساسية لتأمين مستقبل آمن ومزدهر لمواطني دول الحلف البالغ عددهم مليار نسمة.