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ارتفاع أسعار الذهب وسط تراجع عوائد السندات الأمريكية

ارتفاع أسعار الذهب وسط تراجع عوائد السندات الأمريكية
رويترز
  • الثلاثاء 18 يونيو 2024 10:00 صباحا
  • حدثت فى الثلاثاء 18 يونيو 2024 10:58 صباحا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وسط تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وترقب السوق لبيانات أمريكية وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي للحصول على صورة أوضح للخطوات المقبلة بشأن خفض أسعار الفائدة.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2320.69 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:23 بتوقيت جرينتش.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 2335.30 دولار. وتراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات ما يزيد من جاذبية الذهب، بينما استقر الدولار. ومن المقرر صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش اليوم، تليها بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بعد غد الخميس ومؤشرات مديري المشتريات يوم الجمعة.

وأظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي استقرارا في سوق العمل وضغوط الأسعار. ويدلي عدد كبير من مسؤولي بنوك الفيدرالي بتصريحات في وقت لاحق من اليوم، بما في ذلك رئيس الاحتياطي في ولاية شيكاغو.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 29.42 دولار للأونصة وارتفع البلاتين 0.9 % إلى 972.83 دولار وصعد البلاديوم 0.5 % إلى 893.18 دولار.

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