الدولار يصعد 0.11 % مع ترقب وتيرة خفض الفائدة

ارتفع الدولار اليوم الثلاثاء مع ترقب المتعاملين لتقرير مهم حول مبيعات التجزئة الأمريكية وتصريحات من مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي بحثا عن إشارات واضحة حول توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة. وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسة، 0.11 % ليصل إلى 105.39 خلال جلسة التداول في آسيا.

وخسر مؤشر الدولار 0.2 % أمس الاثنين بعد أن تراجع عن أعلى مستوى له في شهر ونصف الشهر الذي سجله يوم الجمعة عند 105.80. وتأرجح الدولار في الاتجاهين إذ تناقضت قراءات التضخم الأمريكية المعتدلة مع الموقف العام لمسؤولي الفيدرالي الذي يميل لتشديد السياسة النقدية في اجتماع الأسبوع الماضي، عندما قلصوا متوسط توقعاتهم السابقة لتخفيضات أسعار الفائدة من 3 تخفيضات هذا العام إلى واحد.

وكان الارتفاع في مؤشر الدولار مدفوعا في الغالب بعمليات بيع كبيرة لليورو، بعد دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى انتخابات تشريعية مبكرة على نحو مفاجئ الأسبوع الماضي ردا على الهزيمة التي مني بها حزبه الوسطي الحاكم أمام حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان في انتخابات البرلمان الأوروبي.

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار عند 157.675 ين اليوم. وتراجع اليورو 0.12 % إلى 1.0721 دولار، ليقلص جزءا من مكاسب الجلسة السابقة البالغة 0.26 %.

ونزل الجنيه الإسترليني 0.07 % إلى 1.2696 دولار. واستقر اليورو إلى حد ما هذا الأسبوع بعد أن أشارت لوبان إلى أنها لا تنوي اتباع سياسات مالية متطرفة إذا أصبحت في السلطة، وأنها لن تضغط من أجل الإطاحة بماكرون.

وفي الوقت ذاته، لم يتأثر الدولار الأسترالي بقرار بنك الاحتياطي الأسترالي المتوقع بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الثلاثاء، واستقر عند 0.66115 دولار أمريكي. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.27 % إلى 0.61145 دولار أمريكي. وعلى صعيد العملات المشفرة، خسرت عملة بيتكوين 1 % تقريبا إلى 65725 دولارا، ولامست في وقت سابق أدنى مستوى في شهر عند 64569.7 دولار.