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المركزي الكوري الجنوبي: التضخم سيستمر في الانخفاض ليصل إلى أقل من 2.5%

المركزي الكوري الجنوبي: التضخم سيستمر في الانخفاض ليصل إلى أقل من 2.5%
سول : الألمانية
  • الثلاثاء 18 يونيو 2024 9:00 صباحا
  • حدثت فى الثلاثاء 18 يونيو 2024 9:41 صباحا

قال البنك المركزي الكوري الجنوبي في بيان اليوم الثلاثاء إن معدل التضخم سوف يستمر في التراجع، ليصل إلى أقل من 2.5% خلال النصف الثاني من العام، ولكن حذر من استمرار المخاطر الجيو سياسية وأحوال الطقس وعوامل الغموض الأخرى.

وأكد البنك أنه من المتوقع تباطؤ نمو أسعار المستهلكين بنسبة معتدلة في ظل التوجهات الحالية لأسعار النفط العالمي والمنتجات الزراعية، مشيرا إلى أن هناك بعض الغموض في مسار التضخم، مثل المخاطر الجيو سياسية والتوجهات الاقتصادية وأحوال الطقس.

ويشار إلى أنه خلال أول خمسة أشهر من العام، تراجع معدل التضخم إلى 2.9%، مقارنة بـ 3.3% خلال النصف الثاني من العام الماضي.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.7% على أساس سنوي خلال مايو الماضي، مقارنة بـ 2.9% خلال أبريل الماضي.

وقال البنك المركزي إن أسعار النفط العالمية تراجعت مؤخرا، ولكن الضغوط التصاعدية مازالت مستمرة في ظل المخاطر الجيو سياسية.

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