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تدفق الاستثمارات إلى بريطانيا الأدنى ضمن دول مجموعة السبع

تدفق الاستثمارات إلى بريطانيا الأدنى ضمن دول مجموعة السبع
لندن: الألمانية
  • الثلاثاء 18 يونيو 2024 9:00 صباحا
  • حدثت فى الثلاثاء 18 يونيو 2024 9:38 صباحا

كشف تحليل حديث أن تدفق الاستثمارات الجديدة إلى بريطانيا كان الأقل ضمن مجموعة الدول صاحبة الاقتصادات الأكثر تقدما في العالم، خلال ثلاث سنوات على التوالي، في الوقت الذي شددت فيه الأحزاب السياسية الرئيسة في المملكة المتحدة تعهداتها بشأن تعزيز الاقتصاد.

وبحسب بحث أجراه معهد السياسة العامة، جاء تدفق الاستثمارات من قبل الشركات الخاصة في المملكة المتحدة دون الدول الأخرى في مجموعة السبع خلال عام 2022، وتضم مجموعة السبع أيضا أمريكا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان.

وأظهر التحليل، الذي استند إلى أحدث بيانات من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن المملكة المتحدة كانت في ذيل القائمة للعام الثالث على التوالي.

وأشار إلى أن بريطانيا لاتجذب جزءا كبيرا من الاستثمارات، كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، مثل الدول الأخرى وأوضح التحليل، الذي أوردته وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" اليوم، أنه إضافة إلى ذلك، فإن إجمالي الاستثمارات في جميع مجالات الاقتصاد البريطاني- بما في ذلك من الحكومة والشركات والأسر - ظل باهتا.

وأظهرت البيانات أن بريطانيا شكلت أدنى مستوى من الاستثمار ضمن دول مجموعة السبع على مدار 24 عاما خلال العقود الثلاثة الماضية.

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