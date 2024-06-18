قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في مقابلة مع شبكة قوانتشا الصينية إن ماليزيا تستعد للانضمام لمجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة.

وضمت مجموعة دول بريكس في الأساس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وجرت تسميتها بجمع الأحرف الأولى لأسماء هذه الدول باللغة الإنجليزية.

وبدأت المجموعة العام الماضي في توسيع عضويتها، بدعوة السعودية وإيران وإثيوبيا ومصر والأرجنتين والإمارات للانضمام إليها، فيما أبدت أكثر من 40 دولة اهتمامها بالانضمام.

وقال أنور أنبلاده اتخذت قرارا وستبدأ الإجراءات الرسمية قريبا، بينما تنتظر فقط النتائج النهائية من الحكومة في جنوب إفريقيا.

ولم يوضح المزيد من التفاصيل حول عملية التقدم للحصول على العضوية.