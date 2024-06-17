تراجع النفط 0.5 % نتيجة ضعف طلب المستهلكين في أمريكا وارتفاع الإنتاج الصيني

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين بعد أن أظهر مسح يوم الجمعة ضعف الطلب لدى المستهلكين الأمريكيين ومع ارتفاع إنتاج الخام في مايو في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس آب 40 سنتا أو 0.5 % إلى 82.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:31 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 36 سنتا أو 0.2 % إلى 78.09 دولار للبرميل.

ونزل عقد خام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس، الأكثر نشاطا، 0.5 % إلى 77.7 دولار للبرميل.

وانخفض كلا الخامين يوم الجمعة بعد أن أظهر مسح تراجع معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو إلى أدنى مستوى في 7 أشهر، إذ تشعر الأسر الأمريكية بالقلق بشأن أوضاعها المالية والتضخم المرتفع.

وكانت عقود الخامين القياسيين قد ارتفعت بنحو 4 % الأسبوع الماضي، في أعلى زيادة أسبوعية بالنسبة المئوية منذ أبريل، بفضل مؤشرات على زيادة الطلب على الوقود.

وقال توني سيكامور محلل الأسواق لدى آي.جي في سنغافورة إن الزيادة القوية في الأسعار الأسبوع الماضي كانت مدفوعة بتوقعات مجموعة أوبك+ ووكالة الطاقة الدولية لطلب قوي في 2024.

وأكد سيكامور أن الأرقام الضعيفة لثقة المستهلك في الولايات المتحدة التي صدرت يوم الجمعة تشير إلى أن قوة المستهلكين والاقتصاد الأمريكيين ستختبر مع استنفاد الأسر لمدخراتها لمكافحة ارتفاع أسعار الفائدة وضغوط تكلفة المعيشة.

في غضون ذلك، ووفقا لبيانات صادرة عن المكتب الوطني الصيني للإحصاء اليوم، فإن إنتاج النفط الخام المحلي خلال شهر مايو ارتفع 0.6 % على أساس سنوي ليصل إلى 18.15 مليون طن.

وتخلف الناتج الصناعي للبلاد في مايو عن التوقعات، ولم يظهر التباطؤ في قطاع العقارات أي علامات على الانحسار، ما يزيد الضغط على بكين لتدعم النمو.

وتبعث مجموعة البيانات التي صدرت اليوم على التشاؤم بصورة كبيرة، إذ تؤكد التعافي المتعثر لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

والأسواق مغلقة في سنغافورة، وهي مركز رئيس لتداول النفط، وفي دول أخرى في المنطقة بسبب عطلة عامة اليوم.