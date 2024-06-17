الحكومة الهندية تدرس خفض الضرائب لزيادة الطلب

تدرس الحكومة الهندية في الوقت الحالي خفض الضرائب على الأفراد الذين يحصلون على قدر أقل من المال، في خطوة من شأنها تعزيز الدخل المتاح للانفاق وبالتالي تعزيز الاستهلاك، وفقا لتقرير نقلته "بلومبرغ" عن صحيفة "إنديان إكسبريس" اليوم الاثنين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها، أن المسؤولين يفضلون هذا الطريق على تقديم المنح المجانية، وعلى زيادة الإنفاق على أوجه الرعاية الاجتماعية.

جدير بالذكر أن تحرك الحكومة الهندية يأتي لتحفيز الاستثمارات الخاصة، مع ارتفاع الاستهلاك.

وكانت الهند قد رفعت الضرائب على الديزل ووقود الطائرات والنفط الخام، المنتج محليا في فبراير 2023. وتمت زيادة الضريبة على تصدير وقود الطائرات بواقع 71.4 في المائة، لتصل إلى ست روبيات "سبعة سنتات"، للتر. وتم رفع الضريبة على صادرات الديزل، بواقع 50 في المائة، لتصل إلى 7.5 روبية، للتر.

واحتلت موسكو ثالث أكبر مورد للنفط إلى الهند في 2022، وسط إقبال نيودلهي على شراء النفط الروسي منخفض التكلفة، في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

ودفعت الحرب الروسية - الأوكرانية أغلبية دول أوروبا -إضافة إلى الولايات المتحدة- إلى فرض حظر على صادرات الطاقة الروسية، ما دفع موسكو إلى التوجه نحو الأسواق الآسيوية وتقديم خصومات كبيرة.

وأظهرت بيانات -اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة- أن صادرات النفط الروسية شكلت نحو 15 في المائة من إجمالي واردات الهند خلال 2022.

وعملت شركات التكرير في الهند -ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم- على زيادة وارداتها من النفط الروسي المبيع بسعر مخفض، بعد أن تجنبت بعض الشركات الغربية الشراء من موسكو بعد الحرب.

واستوردت الهند نحو 1.2 مليون برميل يوميا من النفط الروسي، في ديسمبر 2022، وتزيد هذه الكميات بنحو 33 ضعفا عن المدة ذاتها من 2021، وبنسبة 29 في المائة عن نوفمبر 2022، وفق شركة أبحاث الطاقة "فورتيكسا".