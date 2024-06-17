أمريكا مستعدة لإعادة فتح مخزوناتها النفطية إذا ارتفعت الأسعار مجددا

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لسحب المزيد من النفط من المخزون الأمريكي الاستراتيجي لوقف أي ارتفاع كبير في أسعار البنزين خلال هذا الصيف.

وقال آموس هوكستين وهو مستشار كبير لبايدن لصحيفة فاينانشال تايمز اليوم الإثنين إن أسعار النفط لا تزال مرتفعة للغاية بالنسبة لكثير من الأمريكيين وإنه يود أن يرى الأسعار تنخفض بعض الشيء.

وأكد هوكستين أن الولايات المتحدة ستستمر في الشراء حتى العام المقبل إلى أن تعتقد أن الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لديه الكمية التي يحتاجها مجددا لخدمة غرضه الأصلي المتمثل في أمن الطاقة.

وتشتري وزارة الطاقة الأمريكية هذا العام نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط شهريا من أجل الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وذلك بعد بيع 180 مليون برميل في عام 2022 بعد الأزمة الأوكرانية.

وتعد الخطوة محاولة للحد من أسعار البنزين التي ارتفعت إلى أكثر من خمسة دولارات للجالون، لكنها خفضت أيضا الاحتياطي إلى أدنى مستوى في 40 عاما.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد قالت يوم الأربعاء الماضي إن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت في الأسبوع المنتهي في السابع من يونيو. حيث ارتفعت مخزونات الخام 3.7 مليون برميل إلى 459.7 مليون برميل. بينما زادت مخزونات البنزين الأمريكية 2.6 مليون برميل على مدى الأسبوع إلى 233.5 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت بمقدار 0.9 مليون برميل في الأسبوع إلى 123.4 مليون برميل، مقابل توقعات بزيادة قدرها 1.6 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع بمقدار 2.56 مليون برميل يوميا.