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  • فان دايك يوافق على الانتقال للنصر مقابل 105 مليون ريال بانتظار موافقة ليفربول

فان دايك يوافق على الانتقال للنصر مقابل 105 مليون ريال بانتظار موافقة ليفربول

فان دايك يوافق على الانتقال للنصر مقابل 105 مليون ريال بانتظار موافقة ليفربول
إبراهيم بن محمد من الرياض
  • الأحد 16 يونيو 2024 10:30 مساء
  • حدثت فى الأحد 16 يونيو 2024 10:30 مساء

ينتظر أن يكون نادي النصر قد دخل في مفاوضات مع نادي ليفربول الإنجليزي لشراء المدة المتبقية من عقد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، وفقاً لصحيفة "بليد" الألمانية.
وتبقى في عقد اللاعب (32 عاماً)، والذي تبلغ قيمته السوقية له أكثر من 120 مليون ريال قبل أن يصبح حرا.
وكشفت الصحيفة الألمانية أن ممثلي نادي النصر اجتمعوا مع وكيل أعمال اللاعب وقدموا له العرض وتبقى فقط الآن موافقة النادي الإنجليزي.
وأضافت الصحيفة "يخطط النصر لجعل اللاعب، المدافع الأعلى أجرًا في العالم بحيث يتجاوز راتبه السنوي الـ 26 مليون يورو (105 مليون ريال)، والتي يتصدرها السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نادي الهلال براتب أسبوعي يبلغ 500 ألف يورو (مليوني ريال)".
 

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