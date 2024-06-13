السعودية تبحث مع الشركات الألمانية تعزيز التعاون في قطاع الصناعات التحويلية

تبحث السعودية تعزيز التعاون مع الشركات الألمانية الرائدة في قطاع الصناعات التحويلية عالمياً، لتعزيز الاستفادة من أحدث التقنيات والابتكارات الصناعية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، مع كبار المسؤولين في أبرز الشركات الألمانية الرائدة في القطاع في مدينة فرانكفورت الألمانية اليوم.

وبحث المسؤول تعزيز التعاون الصناعي وتبادل الخبرات في هذا القطاع الحيوي الهام، إضافة إلى مناقشة أحدث التقنيات والابتكارات الصناعية، واستعراض أبرز الفرص الاستثمارية النوعية التي يوفرها قطاع الصناعة في المملكة.

وجاءت سلسلة تلك الاجتماعات على هامش مشاركته في معرض ACHEMA المتخصص بالصناعات التحويلية المقام في ألمانيا، حيث اشتملت على لقاءات مع شركة Jagdamba Enterprise، وشركة Baker Hughes، وشركة PANAMETRICS، إلى جانب شركة Elektromag Makine، ومجموعة GEA Group، وشركة Aylward Europe، إضافةً إلى شركتي LINDE و IMA.

كما زار ابن سلمة عدة مصانع لأبرز شركات البتروكيماويات الألمانية مثل شركة Sanofi، حيث ناقش معاليه خلالها تعزيز الابتكار والاستدامة وبحث فرص توطين الصناعات الدوائية.

ويشارك نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال اليوم الثالث من زيارته لألمانيا, في جلسة حوارية بعنوان "التغلب على التحدي العالمي للتحول نحو الطاقة الخضراء في الصناعة الكيميائية"، حيث تتناول الجلسة عدة موضوعات مهمة تشمل التنوع الاقتصادي والابتكارات التقنية والاستدامة.

يذكر أن معرض ACHEMA لعام 2024، يعد أبرز المعارض التجارية في العالم الرائدة في قطاع الصناعات التحويلية، حيث يقام في مدينة فرانكفورت الألمانية خلال الفترة من 10 إلى 14 يونيو الجاري، ويشهد حضوراً متميزاً من مختلف الشركات والجهات الفاعلة في مجال الصناعات التحويلية من جميع دول العالم.