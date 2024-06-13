الأسهم الأوروبية تتراجع بقيادة أسهم شركات السيارات

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس مع انخفاض أسهم شركات صناعة السيارات بفعل استمرار المخاوف من فرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية جديدة على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، كما كان أداء الأسهم الإيطالية أضعف من نظيراتها في دول القارة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.3 في المائة عند الإغلاق مع هبوط أسهم شركات السيارات 2.4 في المائة بسبب قلق المستثمرين من رد فعل الصين على فرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية جديدة على السيارات الكهربائية المستوردة منها لمكافحة ما تعتبره بروكسل دعما مفرطا من بكين.

وقال باس فان جيفن كبير الخبراء الاستراتيجيين في رابو بنك: "إذا فشلت الرسوم الجمركية في تحقيق تكافؤ الفرص بالكامل لشركات الإنتاج المحلية، أو حتى العودة عليها بالنفع، فربما تلحق أوروبا الضرر بنفسها".

وانتقدت بكين الرسوم الجمركية ووصفتها بأنها سلوك حمائي وعبرت عن أملها في أن يصحح الاتحاد الأوروبي ممارساته الخاطئة وأن يعالج الخلافات التجارية من خلال الحوار.

وتخلف مؤشر بورصة ميلانو الإيطالي عن نظرائه وانخفض 2.2 في المائة بعد أن ارتفعت تكاليف الاقتراض الإيطالية في عطاء إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر.

وتراجعت الأسهم الأوروبية عن أعلى مستويات سجلتها الأسبوع الماضي بسبب خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، وفي الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون حالة الضبابية السياسية في فرنسا بعد دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وظل المؤشر كاك 40 الفرنسي تحت الضغط وانخفض اثنين في المائة تقريبا، كما نزل مؤشر البنوك الأوروبية 2.4 في المائة.

وتراجع سهم وايز إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بانخفاضه 11.5 في المائة بعد أن توقعت شركة تحويل الأموال البريطانية أرباحا أقل من المتوقع.

وانخفض سهم لوفتهانزا 5.5 في المائة بعدما خفض جيه.بي.مورجان تصنيف شركة الطيران الألمانية الرائدة.

لكن سهم هالما قفز 13.4 في المائة مع زيادة شركة تصنيع أجهزة الصحة والسلامة البريطانية توزيعات أرباحها للعام الخامس والأربعين على التوالي بعد أن قفزت أرباحها السنوية عشرة في المائة.

كما زاد سهم فالميت 12.8 في المائة بعد رفعت شركة الهندسة الفنلندية مقياس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2024.