اتفاقية بقيمة 428 مليون ريال لتطوير الربط الكهربائي الخليجي - العراقي

وقعت هيئة الربط الكهربائي الخليجي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اتفاقية التمويل الثانية لتطوير وتعزيز مشروع منظومة الربط الكهربائي الخليجي والربط بشبكة جنوب العراق، بقيمة 428.4 مليون ريال سعودي (35 مليون دينار كويتي)، للإسهام في تمويل مشروع تعزيز منظومة الربط الكهربائي الخليجي بشبكة جنوب العراق, وذلك بمقر الصندوق الكويتي للتنمية العربية الاقتصادية.

ويتكون المشروع من أعمال إنشاء محطة ربط جديدة ضمن منظومة الربط الخليجي في منطقة الوفرة في الكويت على مساحة نحو 62 ألف متر مربع وعلى تمديد خطوط نقل هوائية جهد 400 كيلوفولت ثنائية الدائرة بطول حوالي 255 كيلومتراً لربط المحطة الجديدة بمحطة تحويل الفاضلي في السعودية، وعلى تمديد خطوط نقل هوائية جهد 400 كيلوفولت ثنائية الدائرة، بطول نحو 295 كيلومتراً من محطة الوفرة إلى محطة الفاو التابعة لوزارة الكهرباء العراقية في جنوب العراق.

كما يتضمن المشروع توريد وتركيب قواطع ومفاعلات كهربائية وأنظمة القياس والتحكم لإنشاء وتوسعة محطات التحويل في الوفرة والفاضلي والفاو، ويشتمل المشروع كذلك على إضافة منشآت كهربائية جديدة لتعزيز الشبكة المتصلة بمحطة الوفرة في الكويت لتمكينها من استيعاب قدرة كهربائية بنحو 3000 ميجاوات وتعزيز الشبكة في جنوب العراق والمرتبطة بمحطة الفاو لتمكينها من استيعاب طاقة كهربائية لا تقل عن 500 ميجاوات.

ومن المتوقع الانتهاء من إدخال محطة الوفرة في الخدمة مع نهاية العام الحالي 2024، حيث بلغت نسبة تنفيذ المشروع حتى الآن نحو 80%. ومن المتوقع تنفيذ المشروع كاملا في 2026.