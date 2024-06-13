11.5 مليار يورو القيمة السوقية لـ "يورو 2024" .. و"الإنجليزي" الأغلى يستعين بالمحليين

بلغت القيمة السوقية للمنتخبات المشاركة في بطولة أمم أوروبا 2024، نحو 11.5مليار يورو، يتصدرها المنتخب الإنجليزي بـ1.68مليار يورو، ويأتي بعده المنتخبي الفرنسي بـ1.40 مليار يورو ثم البرتغالي بـ1.21 مليار يورو.

يعد المنتخبان الدنماركي والألباني هما الوحيدان المشاركان في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 في ألمانيا بقائمة لاعبين محترفين بالكامل من خارج مسابقات بلدانهم، حيث تنطلق البطولة غدا حتى الـ14 يوليو المقبل.

وجاء المنتخب الإنجليزي أكثر المنتخبات حيث يضم لاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بـ92 % من إجمالي القائمة.

وضمت القائمة 6 منتخبات قوائم لاعبيها مختارة من الدوري المحلي بـ50 % وأكثر، حيث بلغت نسبة المختارين من خارج الدوري المحلي الإيطالي (12 %)، ألمانيا المضيفة (23 %)، إسبانيا (27 %)، التشيك (45 %)، وأوكرانيا (46 %).

كما ضمت قوائم لاعبي منتخبات جورجيا وسويسرا ما نسبته 92 % من خارج الدوري المحلي، بولندا وصربيا، سلوفاكيا وسلوفينيا (89 %)، بلجيكا (88 %)، كرواتيا، هولندا، والبرتغال (77 %)، النمسا، رومانيا، وإسكتلندا (73 %)، فرنسا (68 %)، هنغاريا (65 %)، وتركيا (54 %).

يذكر أن دوري روشن السعودي دعم منتخبات (يورو 2024) بـ 15 لاعبا ويعد هذا الرقم غير مسبوق من لاعبي الدوري السعودي المشاركين في البطولة الأوروبية منذ انطلاقها عام 1960، جعله أكثر الدوريات غير الأوروبية تمثيلا في هذه النسخة من البطولة.

وجاءت قائمة لاعبي دوري روشن السعودي المشاركون في أمم أوروبا 2024 على النحو التالي:

الهلال: روبين نيفيز (البرتغال)، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (صربيا)، ألكسندر ميتروفيتش (صربيا)

النصر: إيمريك لابورت (إسبانيا)، مارسيلو بروزوفيتش (كرواتيا)، كريستيانو رونالدو (البرتغال).

الأهلي: ميريح ديميرال (تركيا)

الاتحاد: أنجولو كانتي (فرنسا)

الاتفاق: جاك هندري (إسكتلندا)، جورجينيو فينالدوم (هولندا)

الشباب: يانيك كاراسكو (بلجيكا)

ضمك: نيكولاي ستانشيو (رومانيا)

الأخدود: سولومون كفيركفيليا (جورجيا)، أندريه بوركا (رومانيا)

القادسية: كوين كاستيلس (بلجيكا).