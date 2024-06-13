152 مليون دولار من "يويفا" لتغطية تكاليف اللاعبين في "يورو 2024"

سيمنح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" كل اتحاد من الاتحادات الأعضاء ما يصل إلى 17 مليون يورو (18.5 مليون دولار) على مدى دورة البرنامج الممتدة لأربعة اعوام من يوليو 2024 إلى يونيو 2028"، حيث تبلغ قيمتها أكثر من ضعف ما تحصل عليه الاتحادات

الأوروبية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وسيتم تقاسم الجوائز المالية البالغة 331 مليون يورو (360 مليون دولار) بين الاتحادات الوطنية الـ24 المشاركة في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" في ألمانيا، حيث يحصل البطل على 28.5 مليون يورو (31 مليون دولار) إذا فاز بجميع مبارياته.

وقال "يويفا": إنه خصص 140 مليون يورو (152 مليون دولار) لتغطية تكاليف اللاعبين الذين سيتم إطلاق سراحهم لنهائيات البطولة، وسيتم توزيع 100 مليون يورو (109 ملايين دولار) وفقا للاستدعاءات لجميع الفرق التي لعبت في نسختين من دوري الأمم ويورو 2024 في المباريات التأهيلية.

وتبدأ الخطة المالية المكونة من خطوتين للاتحاد الأوروبي لإعادة ملء احتياطياته النقدية المتضررة من وباء كورونا ببطولة أوروبا 2024، حيث من المتوقع أن تبلغ إيرادات نحو 2.5 مليار يورو (2.7 مليار دولار) من صفقات البث والرعاية ومبيعات التذاكر وباقات الضيافة

والترخيص من تنظيم بطولة من 51 مباراة في ألمانيا تبدأ في 14 يونيو في ميونخ وتنتهي في 14 يوليو بالمباراة النهائية للبطولة في برلين.

وتوقع الاتحاد الأوروبي "يويفا" في أبريل أن ما يقرب من نصف دخله في بطولة أوروبا 2024، نحو 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار)، سيكون ربحًا لتمويل كثير من منح العمل والتطوير للأعوام الأربعة المقبلة وزيادة احتياطياته.



وقال جوزيف كولر المدير المالي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم للاتحادات الأعضاء البالغ عددها 55 اتحادا في فبراير الماضي في مؤتمرهم السنوي الذي عقد في باريس: "مع ذلك، فقد تم الوصول الآن إلى أدنى نقطة". بطولة اليورو للرجال التي تقام كل 4 أعوام هي أساس الشؤون

المالية لـ "يوفا" وتمويل مدفوعات التطوير لأعضائه.