أنت هنا

  • تقارير وتحليلات
  • تداول 150 % من الأسهم الحرة لـ "تالكو" بجلسته الأولى وبقيمة تخطت مليار ريال

تداول 150 % من الأسهم الحرة لـ "تالكو" بجلسته الأولى وبقيمة تخطت مليار ريال

تداول 150 % من الأسهم الحرة لـ "تالكو" بجلسته الأولى وبقيمة تخطت مليار ريال
ماجد الخالدي من الرياض
  • الخميس 13 يونيو 2024 6:30 مساء
  • حدثت فى الخميس 13 يونيو 2024 8:37 مساء


شهد سهم شركة "تالكو" العاملة في قطاع الألمنيوم وتستحوذ على خُمس منتجات الألمنيوم في السعودية، تداولات كبيرة خلال جلسته الأولى في السوق.

ويعد تداول "تالكو" في السوق الرئيسية اليوم الخميس، سابع إدراج في السوق، إذ تم طرح 30 % من الشركة، بسعر اكتتاب بلغ 43 ريالا للسهم الواحد.

بحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، سجل سهم "تالكو" حركة تدوير مرتفعة خلال تعاملاته الأولى في السوق تخطت 149% تقريبا من أسهم الشركة الحرة القابلة للتداول.

وأنهى سهم الشركة تعاملاته على مكاسب 14.4 % مقارنة بسعر الطرح، رغم وصول المكاسب إلى 28 % أثناء الجلسة.

بلغت أحجام التداول خلال الجلسة نحو 20.8 مليون سهم، بقيمة تخطت مليار ريال، ما يمثل نحو 9 % من تعاملات السوق كاملة.

وجرت العادة أن الشركات ذات الأسهم القليلة تشهد ارتفاع التداولات عليها وقت الإدراج، إذ يعد "تالكو" من بين أقل الأسهم المطروحة عددا وقيمة سوقية بين الطروحات الجديدة.

كانت تغطية الأفراد لإكتتاب "تالكو" مرتفعة عند 17 مرة، في المقابل غطت المؤسسات الطرح بنحو 68 مرة، الا أنه يعد الأقل بين تغطية المؤسسات لاكتتابات العام الجاري.

من جهة أخرى، قفز سهم "رسن" المالكة لمنصة "تأميني" إلى الحد الأعلى 30 % في جلسته الأولى بالسوق الرئيسة، وسط تداولات 3.1 مليون سهم بقيمة 62.6 مليون ريال

أنهى "رسن" تعاملات جلسة الخميس وسط طلبات عالية ناهزت الحد الأعلى، بلغت 9.5 مليون سهم تمثل 20 % من الأسهم الحرة.

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

تقارير وتحليلات

تقارير وتحليلات

الحصة السوقية لـ "أسمنت القصيم" يرجح أن تصل إلى 11 % عقب الاستحواذ

13 يونيو 2024
تقارير وتحليلات

الأجانب يبيعون 169.4 مليون سهم في اليوم الأول من اكتتاب أرامكو الثانوي

12 يونيو 2024
تقارير وتحليلات

كابوس التصفية يواجه شركة الكابلات السعودية مع استمرار تدهور أدائها المالي

11 يونيو 2024
تقارير وتحليلات

تحديات تمويل إستراتيجية النمو يدفع "أكوا باور" لمضاعفة رأسمالها

11 يونيو 2024
تقارير وتحليلات

ما أداء المؤشرات المالية لشركتي أسمنت القصيم وحائل بعد إعلان الاستحواذ؟

11 يونيو 2024
تقارير وتحليلات

شركة أرامكو تسجل ثاني أكبر الصفقات الخاصة في تاريخ الأسهم السعودية

9 يونيو 2024