تداول 150 % من الأسهم الحرة لـ "تالكو" بجلسته الأولى وبقيمة تخطت مليار ريال



شهد سهم شركة "تالكو" العاملة في قطاع الألمنيوم وتستحوذ على خُمس منتجات الألمنيوم في السعودية، تداولات كبيرة خلال جلسته الأولى في السوق.

ويعد تداول "تالكو" في السوق الرئيسية اليوم الخميس، سابع إدراج في السوق، إذ تم طرح 30 % من الشركة، بسعر اكتتاب بلغ 43 ريالا للسهم الواحد.

بحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، سجل سهم "تالكو" حركة تدوير مرتفعة خلال تعاملاته الأولى في السوق تخطت 149% تقريبا من أسهم الشركة الحرة القابلة للتداول.

وأنهى سهم الشركة تعاملاته على مكاسب 14.4 % مقارنة بسعر الطرح، رغم وصول المكاسب إلى 28 % أثناء الجلسة.

بلغت أحجام التداول خلال الجلسة نحو 20.8 مليون سهم، بقيمة تخطت مليار ريال، ما يمثل نحو 9 % من تعاملات السوق كاملة.

وجرت العادة أن الشركات ذات الأسهم القليلة تشهد ارتفاع التداولات عليها وقت الإدراج، إذ يعد "تالكو" من بين أقل الأسهم المطروحة عددا وقيمة سوقية بين الطروحات الجديدة.

كانت تغطية الأفراد لإكتتاب "تالكو" مرتفعة عند 17 مرة، في المقابل غطت المؤسسات الطرح بنحو 68 مرة، الا أنه يعد الأقل بين تغطية المؤسسات لاكتتابات العام الجاري.

من جهة أخرى، قفز سهم "رسن" المالكة لمنصة "تأميني" إلى الحد الأعلى 30 % في جلسته الأولى بالسوق الرئيسة، وسط تداولات 3.1 مليون سهم بقيمة 62.6 مليون ريال

أنهى "رسن" تعاملات جلسة الخميس وسط طلبات عالية ناهزت الحد الأعلى، بلغت 9.5 مليون سهم تمثل 20 % من الأسهم الحرة.