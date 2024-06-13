اجتماع "الفيدرالي" والتضخم الحميد يبقي آمال الهبوط الناعم حية

تلقت الآمال في الهبوط الهادئ التي عززت الأسهم الأمريكية هذا العام دفعة بعد بيانات التضخم المشجعة وإشارة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى التقدم المحرز في مكافحة أسعار المستهلكين.

وكانت توقعات ما يسمى بالهبوط الناعم، حيث يتمكن الاحتياطي الفيدرالي من ترويض التضخم وخفض أسعار الفائدة في نهاية المطاف مع بقاء النمو مرنا، عاملا رئيسيا في مسيرة مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى مستويات قياسية في 2024.

وشكلت سلسلة من معدلات التضخم الأعلى من المتوقع تحديا لهذه الرواية في وقت سابق من هذا العام. ومع ذلك، أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لم تتغير بشكل غير متوقع في مايو، ما قد يفتح الباب أمام الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

و أشار جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر صحافي في نهاية اجتماع سياسة البنك المركزي إلى أن التضخم انخفض دون توجيه ضربة كبيرة للاقتصاد، وقال إنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأن هذا الاتجاه لا يمكن أن يستمر.

وأكد باول أن صناع السياسة سيحتاجون إلى رؤية مزيد من الأدلة على أن الأسعار تتراجع قبل خفض أسعار الفائدة. وفي الوقت نفسه، كبح مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي التوقعات بشأن مدى قوة خفض أسعار الفائدة هذا العام، من 3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس إلى تخفيض واحد فقط - وهو التحول الذي كان يتوقعه المستثمرون إلى حد كبير.

وقال سوراب سود، مدير المحفظة لدى تي. سعر رو. "يتجه بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى وجهة نظر مفادها أنه لا توجد مخاوف كبيرة من التباطؤ القادم."

وأنهى مؤشر S&P 500 اليوم مرتفعا بنسبة 0.9 % عند مستوى قياسي جديد وارتفع بنسبة 14 % تقريبا هذا العام. وصل عائد سندات الخزانة لأجل 10 أعوام، الذي يتحرك عكسا لأسعار السندات، إلى أدنى مستوى له منذ الأول من أبريل ولكنه استعاد بعضا من تلك الانخفاضات لاحقا.

وبدأ المستثمرون العام بتسعير تخفيضات أسعار الفائدة بأكثر من 150 نقطة أساس، لكنهم سرعان ما تراجعوا عن تلك الرهانات عندما أصبح من الواضح أن الاقتصاد كان قويا للغاية بحيث لا يستطيع بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيف السياسة النقدية دون المخاطرة بحدوث انتعاش تضخمي.

كانت أسواق العقود الآجلة في وقت متأخر من يوم الأربعاء تسعر 45 نقطة أساس من التيسير، وهي وجهة نظر أكثر عدوانية مما توقعه بنك الاحتياطي الفيدرالي.

إن الإشارات التي تشير إلى استمرار التضخم في الانخفاض وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يسير بخطى سريعة لتخفيف السياسة في نهاية المطاف يمكن أن تستمر في توجيه عوائد سندات الخزانة نحو الانخفاض، ما يزيد من جاذبية الأسهم للمستثمرين مقارنة بالدخل الثابت وخفض تكاليف الاقتراض.

وقال دون إلينبرجر، كبير مديري المحافظ في Federated Hermes، الذي يتوقع أن تتحرك أسعار الفائدة "جانبيا" لبقية العام، إنه لا يزال هناك خطر من أن يؤخر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة لفترة طويلة جدا وربما يضر بالنمو.

وقال "يحصل بنك الاحتياطي الفيدرالي على البيانات التي يريد رؤيتها، لكنه في الوقت نفسه بين المطرقة والسندان". "إنها تريد حقا خفض أسعار الفائدة ولكن ليس لديهم ما يكفي من البيانات وهم يخشون أنه كلما طالت فترة إبقاء سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية أعلى من 5 % زادت فرصة حدوث شيء ما."