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  • "أرامكو" و "نيكست ديكيد" يتفقان على شراء الغاز المسال من منشأة "ريو غراندي"

"أرامكو" و "نيكست ديكيد" يتفقان على شراء الغاز المسال من منشأة "ريو غراندي"

"أرامكو" و "نيكست ديكيد" يتفقان على شراء الغاز المسال من منشأة "ريو غراندي"
جانب من توقيع الاتفاقية بين أرامكو السعودية و"نيكست ديكيد".
"الاقتصادية" من الرياض
  • الخميس 13 يونيو 2024 1:30 مساء
  • حدثت فى الخميس 13 يونيو 2024 1:48 مساء

أعلنت أرامكو السعودية، وشركة نيكست ديكيد كوربوريشن "نيكست ديكيد"، اليوم، أن شركات تابعة لهما وقعت اتفاقية مبدئية غير ملزمة مدتها 20 عاما لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال من الوحدة الرابعة في منشأة ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال في ميناء براونزفيل في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.
وبموجب شروط الاتفاقية المبدئية، تتوقع أرامكو السعودية أن تشتري 1.2 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال على مدى 20 عاما، وفقا للسعر السائد لمركز هنري هاب لأسعار الغاز، ويُسلم على متن السفينة من منشأة ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال. وتجري كل من أرامكو السعودية و"نيكست ديكيد" حاليا مفاوضات بشأن اتفاقية ملزمة، ستخضع عند إتمامها لقرار الاستثمار النهائي في الوحدة الرابعة.
من جهته، قال ناصر النعيمي الرئيس للتنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية، "نتطلع للمضي قدما لوضع اللمسات النهائية مع "نيكست ديكيد" على شروط اتفاقية طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال، بينما نواصل جهودنا لبحث فرص توسيع وجودنا في أسواق الطاقة العالمية، حيث نعتقد أن الغاز الطبيعي المسال سيؤدي دورا مهما في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الآمنة والفعالة".
وفي السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة نيكست ديكيد، مات شاتزمان "يسعدنا أن نتوصل إلى اتفاقية مبدئية مع أرامكو السعودية لتوريد الغاز الطبيعي المسال من الوحدة الرابعة، حيث تسعى أرامكو السعودية إلى توسيع أعمالها في الغاز الطبيعي المسال. ونحن نتطلع إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال مع أرامكو السعودية واستكشاف فرص جديدة معا".

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