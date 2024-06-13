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  • عقب الاستحواذ .. "أسمنت القصيم" قد تسيطر على 11 % من الحصة السوقية

عقب الاستحواذ .. "أسمنت القصيم" قد تسيطر على 11 % من الحصة السوقية

عقب الاستحواذ .. "أسمنت القصيم" قد تسيطر على 11 % من الحصة السوقية
  • الخميس 13 يونيو 2024 1:30 مساء
  • حدثت فى الخميس 13 يونيو 2024 1:30 مساء

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