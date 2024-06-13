الحصة السوقية لـ "أسمنت القصيم" يرجح أن تصل إلى 11 % عقب الاستحواذ

عقب إعلان شركة أسمنت القصيم عن استحواذها على أسمنت حائل من المتوقع أن ترتفع الحصة السوقية من مبيعات الأسمنت للكيان الجديد لأسمنت القصيم وذلك بعد حساب مبيعات الشركتين لعام 2023 بنحو 3 %.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، فإن استحواذ أسمنت القصيم على حائل يزيد من حصتها السوقية 40 % و يرفع ترتيبها بين شركات الأسمنت إلى المرتبة الثالثة من بين 16 شركة أسمنت، مقارنة بالمرتبة الرابعة قبل الاستحواذ.

وقد أعلنت تداول إلغاء إدراج أسهم أسمنت حائل في نهاية جلسة أمس الأربعاء ويأتي ذلك نتيجة لقرب الانتهاء من عملية الاستحواذ.

ووفقا للتحليل سجلت شركات الأسمنت مبيعات قدرت بنحو 49.3 مليون طن خلال 2023، مثلت حصة الكيان الجديد لشركة أسمنت القصيم عقب الاستحواذ على 11 % كحصة سوقية بمبيعات بلغت 5.3 مليون طن (3.9 مليون طن لأسمنت القصيم ونحو 1.4 مليون طن لأسمنت حائل)

وتصدرت أسمنت اليمامة الحصة السوقية بنحو 13 % من إجمالي المبيعات خلال 2023 لتبلغ 6.5 مليون طن خلال عام.

وجاءت في المرتبة الثانية أسمنت السعودية بحصة سوقية مثلت 12 % من مبيعات العام الماضي بإجمالي بلغ 6 ملايين طن.

وسجلت أسمنت الجنوبية رابعا بعد أسمنت القصيم حصة سوقية شكلت 10 % من الإجمالي بمبيعات بلغت 5.1 مليون طن خلال 2023.

وعن نتائجها المالية سجلت أسمنت القصيم إيرادات خلال الربع الأول تبلغ 196.4 مليون ريال مرتفعة 12.8 % على أساس سنوي فيما سجلت أسمنت حائل ارتفاعا أيضا بنحو 19.3 % لتبلغ إيراداتها خلال الفترة نفسها نحو 74 مليون ريال.

أما صافي الأرباح فقد حققت أسمنت القصيم مكاسب بلغت 74.2 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري بنمو 35.1 %، بينما تراجع صافي أرباح أسمنت حائل خلال الفترة نفسها بنحو 19 % مسجلة 15 مليون ريال مقارنة بـ18 مليون للفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ هامش صافي الربح للشركة المستحوذة أسمنت القصيم نحو 37.40 % مرتفعة 6.23 نقطة فيما تراجع للشركة المستحوذ عليها أسمنت حائل بنحو 9.6 نقطة لتسجل خلال الربع الأول 20.3 %.

وحدة التحليل المالي.