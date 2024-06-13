أسهم أوروبا تفتح على تراجع مع تأجيل المركزي الأمريكي لخفض الفائدة

تراجعت الأسهم الأوروبية عند الفتح اليوم بضغط من ارتفاع عوائد السندات الحكومية في وقت تسببت فيه تصريحات مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) حول خفض أسعار الفائدة في تثبيط معنويات المستثمرين.



وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % بحلول الساعة (07:15) بتوقيت غرينتش بعد أن أغلق على ارتفاع نسبته 1.2 % في الجلسة السابقة.



وأبقى المركزي الأمريكي أسعار الفائدة أمس الأربعاء دون تغيير وأجل بدء دورة التيسير النقدي بخفض الفائدة إلى موعد قد يصل إلى ديسمبر. وتوقع مسؤولون في بنوك مركزية أن يشهد العام الجاري خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة فقط بعد أن كانت التوقعات في مارس هو خفضها بثلاث نقاط.



وارتفعت عوائد السندات في أنحاء منطقة اليورو. وفي أحدث التداولات وصلت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهي السندات المعيارية لمنطقة اليورو، إلى 2.551 %.



وتكبدت أغلب القطاعات خسائر وجاء قطاع العقارات الحساس لأسعار الفائدة في صدارة الخاسرين بهبوط 0.8 %.



لكن سهم بي.تي البريطانية للاتصالات ارتفع 2.5 % بعد أن استحوذ الملياردير المكسيكي كارلوس سليم على حصة تبلغ 3.16 % في أكبر شركة لتقديم خدمات الإنترنت واسع النطاق والهواتف المحمولة في بريطانيا.



أما سهم شركة وايز للمعاملات المالية الإلكترونية فهوى 19.2 % متذيلا ستوكس 600 بعد أن توقعت الشركة البريطانية نموا بين 15 و20 % في الدخل الأساسي هذا العام انخفاضا من 31 % في العام المنتهي في مارس.