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  • "سبكيم" توزع 362.5 مليون ريال أرباحا نقدية للنصف الأول من 2024

"سبكيم" توزع 362.5 مليون ريال أرباحا نقدية للنصف الأول من 2024

"سبكيم" توزع 362.5 مليون ريال أرباحا نقدية للنصف الأول من 2024
"الاقتصادية" من الرياض
  • الخميس 13 يونيو 2024 9:45 صباحا
  • حدثت فى الخميس 13 يونيو 2024 10:38 صباحا

قرر مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) توزيع 362.5 مليون ريال، أرباحا نقدية للنصف الأول من 2024.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول" اليوم، أنها ستوزع 50 هللة للسهم، تمثل 5 % من قيمة السهم الاسمية.

وكانت الشركة قد حققت أرباح بـ 181.5 مليون ريال خلال الربع الأول مقابل أرباح 470 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفاض 61 % ويعود ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض في المبيعات نظرا لانخفاض أسعار منتجات الشركة وكذلك نتيجة لأعمال الصيانة المجدولة لشركة الواحة للبتروكيماويات كما تم الإعلان عنها مسبقا في تداول.

 

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