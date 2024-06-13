عمومية "المطاحن الحديثة" تقر توزيع أرباح سنوية تعادل 100 % من رأس المال

وافقت الجمعية العمومية لشركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للعام الماضي تعادل 100 % من رأس المال.

وقالت الشركة في بيان اليوم عبر "تداول"، إن الجمعية وافقت على توزيع 81.8 مليون ريال على المساهمين عن العام 2023 بواقع 1 ريال لكل سهم.

وأوضحت أن الأحقية ستكون لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في "إيداع" بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ التوزيع في 7 يوليو المقبل.