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  • عمومية "المطاحن الحديثة" تقر توزيع أرباح سنوية تعادل 100 % من رأس المال

عمومية "المطاحن الحديثة" تقر توزيع أرباح سنوية تعادل 100 % من رأس المال

عمومية "المطاحن الحديثة" تقر توزيع أرباح سنوية تعادل 100 % من رأس المال
"الاقتصادية" من الرياض
  • الخميس 13 يونيو 2024 8:30 صباحا
  • حدثت فى الخميس 13 يونيو 2024 10:52 صباحا

وافقت الجمعية العمومية لشركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للعام الماضي تعادل 100 % من رأس المال.

وقالت الشركة في بيان اليوم عبر "تداول"، إن الجمعية وافقت على توزيع 81.8 مليون ريال على المساهمين عن العام 2023 بواقع 1 ريال لكل سهم.

وأوضحت أن الأحقية ستكون لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في "إيداع" بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ التوزيع في 7 يوليو المقبل.

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