إيرادات "أوبن إيه آي" تتضاعف إلى 3.4 مليار دولار في عام

نمت إيرادات "أوبن إيه آي" المحتسبة على أساس سنوي بأكثر من الضعف لتصل إلى 3.4 مليار دولار، وفق ما أفادته صحيفة "ذا إنفورميشن" يوم الأربعاء نقلا عن اتصال أجراه الرئيس التنفيذي سام ألتمان مع الموظفين.

قالت "ذا إنفورميشن" إن مطورة "تشات جي بي تي" وصلت إلى مستوى الإيرادات هذا في الأشهر الستة الماضية أو نحو ذلك. وكانت الصحيفة أفادت سابقا أن الإيرادات المحتسبة على أساس سنوي بلغت 1.6 مليار دولار في أواخر 2023.

بدعم من شركة "مايكروسوفت"، برزت "أوبن إيه آي" كقوة دافعة في تطوير الذكاء الاصطناعي. وفي هذا الأسبوع فقط، قامت الشركة الناشئة بتعيين سارة فريار، الرئيسة التنفيذية السابقة لخدمة الشبكات الاجتماعية "نكست دور هولدينغز"، لتتولى منصب المدير المالي، وهو الدور الذي ظل شاغرا في شركة الذكاء الاصطناعي سريعة النمو لمدة عامين.

يأتي التعيين في الإدارة التنفيذية في لحظة مهمة بالنسبة لـ"أوبن إيه آي". تعمل الشركة على زيادة الإيرادات من منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها عن طريق بيع الخدمات للعملاء المؤسسات، مع إضافة ميزات مثل القدرات الصوتية المحسنة إلى تطبيق روبوت الدردشة للمستهلكين. بدأت "أوبن إيه آي" أيضا في تدريب نموذج ذكاء اصطناعي أكثر قوة يمكن أن يساعدها على البقاء في صدارة عدد متزايد من المنافسين الممولين جيدا الذين يتنافسون على نفس المستخدمين والشركات.