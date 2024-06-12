أنت هنا

  • داوجونز
  • ستاندرد آند بورز وناسداك يسجلان مستويات قياسية مرتفعة عند الإغلاق

ستاندرد آند بورز وناسداك يسجلان مستويات قياسية مرتفعة عند الإغلاق

ستاندرد آند بورز وناسداك يسجلان مستويات قياسية مرتفعة عند الإغلاق
نيويورك : رويترز
  • الاربعاء 12 يونيو 2024 11:30 مساء
  • حدثت فى الخميس 13 يونيو 2024 12:07 صباحا

سجل المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك اليوم الأربعاء مستويات قياسية عند الإغلاق لثالث جلسة على التوالي بعدما أتت بيانات أسعار المستهلكين أضعف من المتوقع، لكن المؤشرين أنهيا الجلسة دون المستويات المرتفعة المسجلة خلال اليوم مع توقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام.
وقال المركزي الأمريكي في بيان في نهاية الاجتماع الذي استمر أمس واليوم إنه ترك تكاليف الاقتراض بلا تغير بين 5.25 و5.5 في المائة مثل المتوقع.
وأشارت بيانات أولية إلى أن مؤشر ستاندرد آند بورز ربح 45.62 نقطة، أي 0.85 في المائة، ليغلق عند 5421.14 نقطة.
وزاد مؤشر ناسداك 266.44 نقطة، أي 1.54 في المائة، إلى 17609.99 نقطة.
أما مؤشر داو جونز فانخفض 31.90 نقطة، أي 0.08 في المائة، إلى 38715.52 نقطة.

سمات

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

الأسواق

الأسواق

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعتزم استثمار 15 مليار دولار في البرازيل

13 يونيو 2024
الأسواق

الذهب يبدد مكاسبه مع تضاؤل رهانات خفض الفائدة

12 يونيو 2024
الأسواق

بورصة موسكو تعتزم وقف التداول بالدولار واليورو إثر عقوبات أمريكية جديدة

12 يونيو 2024
الأسواق

باول: توقعاتنا الحالية للتضخم متحفظة تماما

12 يونيو 2024
الأسواق

الفيدرالي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي

12 يونيو 2024
الأسواق

أسهم القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة تقود مكاسب البورصة الأوروبية

12 يونيو 2024