ستاندرد آند بورز وناسداك يسجلان مستويات قياسية مرتفعة عند الإغلاق

سجل المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك اليوم الأربعاء مستويات قياسية عند الإغلاق لثالث جلسة على التوالي بعدما أتت بيانات أسعار المستهلكين أضعف من المتوقع، لكن المؤشرين أنهيا الجلسة دون المستويات المرتفعة المسجلة خلال اليوم مع توقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام.

وقال المركزي الأمريكي في بيان في نهاية الاجتماع الذي استمر أمس واليوم إنه ترك تكاليف الاقتراض بلا تغير بين 5.25 و5.5 في المائة مثل المتوقع.

وأشارت بيانات أولية إلى أن مؤشر ستاندرد آند بورز ربح 45.62 نقطة، أي 0.85 في المائة، ليغلق عند 5421.14 نقطة.

وزاد مؤشر ناسداك 266.44 نقطة، أي 1.54 في المائة، إلى 17609.99 نقطة.

أما مؤشر داو جونز فانخفض 31.90 نقطة، أي 0.08 في المائة، إلى 38715.52 نقطة.