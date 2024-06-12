ولي العهد يعتذر عن المشاركة في قمة (G7) لارتباطه بالإشراف على موسم الحج

بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تضمنت اعتذاره عن عدم تمكنه من المشاركة في جلسة التواصل لقمة مجموعة السبع (G7) التي ستعقد في إيطاليا بتاريخ 8 ذو الحجة الجاري نظرا لوجود ارتباطات تحول دون ذلك تتعلق بالإشراف على أعمال موسم الحج، وأكد عمق العلاقات بين السعودية وإيطاليا، وتمنى النجاح لأعمال القمة.

جاء ذلك في برقية شكر بعثها الأمير محمد بن سلمان لرئيسة الوزراء الإيطالية على الدعوة الكريمة التي تلقاها من دولتها للمشاركة في جلسة التواصل لقمة مجموعة السبع (G7) التي ستعقد في إيطاليا بتاريخ 14 يونيو 2024م الموافق 8 ذو الحجة 1445ه‍.