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  • بورصة موسكو تعتزم وقف التداول بالدولار واليورو إثر عقوبات أمريكية جديدة

بورصة موسكو تعتزم وقف التداول بالدولار واليورو إثر عقوبات أمريكية جديدة

بورصة موسكو تعتزم وقف التداول بالدولار واليورو إثر عقوبات أمريكية جديدة
"رويترز"
موسكو : الألمانية
  • الاربعاء 12 يونيو 2024 10:45 مساء
  • حدثت فى الاربعاء 12 يونيو 2024 10:48 مساء

أعلنت البورصة الرئيسية في روسيا أنها تعتزم وقف التداول بالدولار الأمريكي واليورو بعد أن كشفت إدارة الرئيس جو بايدن عن مجموعة من الإجراءات التي تهدف لمزيد من الإعاقة لحرب روسيا على أوكرانيا.
ونقلت "بلومبرغ" عن البورصة الروسية قولها إنه اعتبارا من غدا الخميس الموافق 13 يونيو، ستوقف بورصة موسكو التداول على العملات الأجنبية والمعادن النفيسة، والأسهم وأسواق المال والعقود الآجلة للصكوك التي يتم تسويتها بالدولار والعملة الأوروبية الموحدة (اليورو).
وتسعى السلطات الروسية إلى التخلى عن التعامل بالدولار واليورو، بوصفهما عملتين "سامتين"، على خلفية عقوبات العقوبات الغربية ضد موسكو.

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