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الفيدرالي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي

الفيدرالي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي
"رويترز"
رويترز
  • الاربعاء 12 يونيو 2024 9:30 مساء
  • حدثت فى الاربعاء 12 يونيو 2024 9:48 مساء

توقع مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط خلال العام الجاري بعدما أشاروا إلى إمكان خفضها ثلاث مرات في تقديرات مارس وسط اقتراب معدل التضخم من الهدف البالغ اثنين في المائة على نحو أبطأ من المتوقع.
وجاءت تلك التقديرات في متوسط ​​التوقعات الاقتصادية المحدثة التي نشرها الاحتياطي اليوم الأربعاء في نهاية اجتماعه الذي انعقد على مدار اليوم وأمس الثلاثاء، وأبقى خلاله سعر الفائدة دون تغيير في نطاق 5.25 في المائة إلى 5.5 في المائة مثل المتوقع.
ويتوقع صناع السياسة أن يبلغ سعر الفائدة 4.1 في المائة في المتوسط بحلول نهاية العام المقبل، مما يشير إلى أربعة تخفيضات إضافية بواقع ربع نقطة مئوية للمرة الواحدة في 2025.

وأكد المركزي الأمريكي أن التضخم انحسر على مدى العام المنصرم لكنه لا يزال مرتفعا.
مشيرا إلى حدوث المزيد من التقدم المتواضع صوب هدف التضخم البالغ 2%.
وأفاد الفيدرالي بأن الاقتصاد الأمريكي يواصل النمو بوتيرة قوية وسوق الوظائف لا تزال قوية أيضا ومعدل البطالة ما زال بطيئا.
 

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