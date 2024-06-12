ولي العهد يبحث مع زيلينسكي تطورات الأزمة الأوكرانية - الروسية

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة اليوم مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تطورات الأزمة (الأوكرانية - الروسية) والعلاقات الثنائية بين البلدين، جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد للرئيس الأوكراني في جدة اليوم.

وأكد ولي العهد خلال الاستقبال حرص المملكة ودعمها لكافة المساعي والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة، وبحث السبل الكفيلة لتخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

وأعرب الرئيس الأوكراني من جهته عن التقدير للجهود التي تبذلها المملكة في هذا الشأن.