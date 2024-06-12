الأمين العام للأمم المتحدة: التوتر حول العالم يهدد التجارة الدولية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم أن نظام التجارة الدولي يتجه إلى التشرذم في ظل ارتفاع مستوى التوترات الجيوسياسية، محذرا العالم من الانقسام إلى كتل متنافسة.

وقال جوتيريش أثناء مراسم إحياء مرور 60 عاما على تأسيس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد): إن نظام التجارة الدولي يواجه تحديات من كل الاتجاهات وبات على حافة التشرذم.

وأشار من جنيف إلى أن التوترات الجيوسياسية تتصاعد وانعدام المساواة يزداد وأزمة المناخ تضرب بشدة عديدا من البلدان النامية.

مركدا أن الصراعات الجديدة والطويلة الأمد تؤثر في الاقتصاد العالمي.

وأفاد جوتيريش أن التجارة باتت سلاحا ذا حدّين: مصدر للازدهار وانعدام المساواة على حد سواء، والترابط والتبعية، والابتكار الاقتصادي والتدهور البيئي.

تحذّر منظمة التجارة الدولية وصندوق النقد الدولي منذ أشهر من التفتت الجيو-اقتصادي أي تفضيل البلدان التجارة ضمن منطقتها أو ضمن تكتل تجاري معيّن بدلا من التجارة على مستوى عالمي.

وحذّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا في أبريل العام الماضي من أن على الدول بذل مزيد من الجهود لتجنّب التداعيات المكلفة لتفتت التجارة العالمية والمساعدة في منع اندلاع "حرب باردة ثانية".

ومنذ الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022، حذّرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا من أخطار تفتت الاقتصاد العالمي.

وحذّر جوتيريش من أن التعاون المتعدد الأقطاب يضعف وقوى التشرذم تزداد قوة.

مشيرا إلى تضاعفت الحواجز التجارية الجديدة التي يتم إدخالها سنويا بثلاث مرّات منذ العام 2019، عديد منها مدفوع بالمنافسة الجيوسياسية في غياب أي اكتراث لتأثيرها على البلدان النامية.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن العالم لا يمكن أن يتحمّل الانقسام إلى كتل متنافسة. من أجل ضمان السلم والأمن، وأنه بحاجة إلى سوق عالمية واحدة واقتصاد عالمي واحد، لا مكان فيه للفقر والجوع.

تأسست منظمة "أونكتاد" مطلع ستينيات القرن الماضي على وقع تزايد القلق حيال موقع البلدان النامية على خارطة التجارة الدولية.

وتسعى لمساعدة البلدان النامية على الاستفادة من الاقتصاد العالمي بشكل أكثر إنصافا وفاعلية عبر تقديم بيانات وتحليلات ومساعدة تقنية في قضايا مرتبطة بالتجارة والتنمية.

وتنضوي 195 دولة في الوكالة التي تتخذ من جنيف مقرا.