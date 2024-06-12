75 % من الفنادق الأمريكية تعاني نقص الموظفين

تسعى الصناعة الفندقية في الولايات المتحدة جاهدة إلى جذب موظفين خلال الصيف، وسط حركة سفر قوية.

وحسب نتائج أحدث استطلاع أجرته جمعية الفنادق والإعاشة الأمريكية، وهي مجموعة معنية بشؤون الفنادق تضم أكثر من 32 ألف عضو، فإن أكثر من 75% من الفنادق أفادت أنها تعاني نقصا في الموظفين، وفقا لـ"بلومبرغ".

ووفقا للاستطلاع، أشار 13% من بين هذه الفنادق أن النقص حاد. وقد استطلعت جمعية الفنادق والإعاشة الأمريكية آراء 456 من أصحاب الفنادق خلال الأسبوع الممتد من 16 إلى 24 مايو. وتكشف نتائج الاستطلاع، التي صدرت في 10 يونيو، تحسنا طفيفا فقط مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، عندما أشار 82% من أصحاب الفنادق إلى وجود نقص في الموظفين.

قال كيفين كاري، الرئيس المؤقت والمدير التنفيذي لجمعية الفنادق والإعاشة الأمريكية: إن الفنادق تبذل كل ما في وسعها لجذب موظفين والاحتفاظ بهم، لكن من شأن النقص المستمر في القوى العاملة أن يمنع صناعتنا من تلبية الطلب من جانب المسافرين، والوصول إلى طاقتها الاقتصادية الكاملة.