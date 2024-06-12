ارتفاع كبير لعدد طلبات التمويل العقاري في أمريكا

أظهرت بيانات المسح الأسبوعي لرابطة مصرفيي التمويل العقاري الأمريكية الصادرة اليوم ارتفاعا كبيرا في عدد طلبات الحصول على قروض تمويل عقاري خلال الأسبوع المنتهي يوم 7 يونيو الحالي.

وبحسب المسح ارتفع المؤشر المجمع لسوق التمويل العقاري الذي يقيس حجم طلبات القروض العقارية بنسبة 15.6% خلال الأسبوع الماضي، بعد تراجعه بنسبة 5.2% خلال الأسبوع السابق.

وقال مايك فراتانتوني المسؤول البارز في الرابطة وكبير الخبراء الاقتصاديين فيها إن أسعار فائدة التمويل العقاري كانت تميل إلى التراجع خلال الأسبوع الماضي حتى جاءت بيانات الوظائف أقوى من التوقعات فعادت الفائدة إلى الارتفاع، حيث وصل متوسط الفائدة على القرض العقاري أجل 30 عاما إلى 7.02%.

وأكد أن أسعار الفائدة المنخفضة في أوائل الأسبوع الماضي أدت إلى زيادة قوية في نشاط إعادة التمويل وبخاصة قروض المحاربين القدماء الذين تحركوا لخفض فوائد قروضهم.

وأشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر إعادة التمويل بنسبة 28% أسبوعيا، في حين ارتفع مؤشر الشراء بنسبة 9% أسبوعيا.