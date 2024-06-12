"جاهز" تستحوذ على عقار بـ 150 مليون ريال في الرياض كمقر جديد لها

أعلنت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات شراء عقار بقيمة 150 مليون ريال في حي المحمدية بمدينة الرياض من شركة وثبة للاستثمار.

وبينت الشركة عبر بيان في "تداول"، أن تمويل الصفقة سيكون عن طريق تسهيلات بنكية بقيمة 105 ملايين ريال، وسيتم سداد المتبقي وقدره 45 مليون ريال من خلال الموارد الذاتية للشركة.

وأوضحت أن قرار الاستحواذ على العقار كمقر جديد للشركة متماشي مع حجم نشاطاتها وعدد موظفيها المتزايد، وكان الشراء عوضا عن الإيجار مدفوعا بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في أسعار التأجير للعقارات المكتبية غير المسبوق، تماشيا مع النمو في الاقتصاد السعودي