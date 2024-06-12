الصين تعزز عقلية المستهلك المقتصد ضد حروب الخصوم

الاستيلاء القوي على السوق من قبل تجار التجزئة الصينيين منخفضي التكلفة أدى إلى تحقيق أرباح وفيرة لبعض الشركات، لكنه أيضا تسبب في تكثيف حرب الأسعار المؤلمة، ما أدى إلى تفاقم المخاوف الانكماشية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. من القهوة إلى السيارات إلى الملابس، خفض تجار التجزئة في الصين الأسعار على كل شيء تقريبا في إطار ملاحقتهم للمستهلك الذي تضررت ثقته بسبب أزمة العقارات وارتفاع معدلات البطالة والتوقعات الاقتصادية القاتمة.

في حين أن التحول الهبوطي في قطاع التجزئة أدى إلى زيادة إيرادات شركات مثل منصة التجارة الإلكترونية المخفضة Pinduoduo ضد منافسين أكبر مثل علي بابا، فإن الاقتصاديين يخشون أن نجاحهم يرسخ عقلية انكماشية على الطريقة اليابانية لدى المستهلك سيكون من الصعب التخلص منها.

وبينما يتنافس تجار التجزئة على الأسعار قبل كل شيء، فإنهم يفرضون تخفيضات صارمة على التكاليف على مورديهم، ما يؤدي إلى الضغط على هوامش الربح. وهذا بدوره يؤدي إلى انخفاض نمو الأجور أو زيادة الاعتماد على العمل المؤقت منخفض الأجر، ما يضر بطلب الأسر.

وإذا استمر هذا الوضع، فقد ينتهي الأمر بالصين إلى ما نسميه حلقة مفرغة: انخفاض استهلاك القيمة المضافة، والانكماش، وانخفاض معدلات الربح ما يؤدي إلى انخفاض الأجور، فيدفع المستهلكين إلى خفض استهلاكهم". أستاذ الاقتصاد في جامعة موناش في ملبورن. وفي موسم الأرباح الأخير، فاقت إيرادات الشركات منخفضة التكلفة توقعات السوق وتجاوزت منافسيها.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات أسعار المستهلك في الصين لشهر مايو المقرر صدورها ارتفاعا طفيفا في التضخم إلى 0.4 % من 0.3 % في أبريل. ومع ذلك، يتوقع المحللون أن يتم دعم الأرقام الرئيسة في الأغلب من خلال ارتفاع أسعار المرافق، ما يخفي الضغوط الانكماشية الأكثر خطورة. وفي بيئة تقترب فيها ثقة المستهلك من الحضيض، يكون السعر هو الملك.

وتخوض شركات صناعة السيارات في الصين حرب أسعار منذ ما يقرب من عامين بسبب الطلب المحلي الفاتر.

على مدى الشهرين الماضيين، أطلق بعض تجار السيارات وشركات تمويل السيارات برامج قروض بدون دفعة أولى وحتى بدون فوائد.

ستاربكس، التي شهدت انخفاضا في إيراداتها في الصين بنسبة 8 % في الربع الأول بسبب ما وصفه الرئيس التنفيذي لاكسمان ناراسيمهان بـ "المنافسة الشرسة بين اللاعبين ذوي القيمة"، زادت في الأشهر الأخيرة من استخدامها لكوبونات الخصم لتقريب الأسعار من Luckin Coffee.

وأن شركة Meituan العملاقة لتوصيل الطعام، وانغ شينغ، وسعت عروض القسيمة وأدخلت مزيد من مطابخ التوصيل فقط مع نفقات عامة أقل من مطاعم تناول الطعام. تتبع أعمال حجز الفنادق الأحدث في التطبيق ما أسماه وانغ إستراتيجية "النجمة المنخفضة" التي تستهدف المسافرين المحليين المهتمين بالتكلفة.

وأن وحدة التجارة الإلكترونية المحلية التابعة لشركة علي بابا، تاوباو ومجموعة Tmall وJD.com، التي شهدت نموا في الإيرادات برقم واحد، أوضحت أن ما بعد الأرباح ستكون القدرة التنافسية السعرية مفتاح النمو المستقبلي.

وقد أدخلت الشركتان فترات مبيعات أطول لمهرجان التسوق في منتصف العام في الصين، المعروف باسم "618"، مع ضمانات أقل الأسعار لملايين المنتجات. ردا على ذلك، أطلقت Pinduoduo "نظاما آليا لتتبع الأسعار" لتمكين التجار من مراقبة المنافسين والتغلب عليهم. وأدت مذكرة داخلية للموظفين أرسلها مؤسس JD.com ريتشارد ليو واصفا شركته بأنها "متضخمة" إلى تكهنات بأن الشركة ستستجيب للمنافسة المتزايدة عن طريق خفض الوظائف - وهو عكس ما تحتاجه الصين لتعافي الطلب المحلي.

وإن حروب الأسعار على المدى الطويل قد تقضي على اللاعبين الأضعف في مختلف الصناعات، ما يسمح للمنافسين بعد ذلك برفع الأسعار ومنح سلاسل التوريد الخاصة بهم بعض الراحة. لكنه حذر من أنهم لن يتمكنوا من القيام بذلك إلا إذا أدى النمو في الصناعات الأخرى إلى إيجاد ما يكفي من فرص العمل ونمو الدخل للتعويض عن أي خروج من السوق ناجم عن حروب الأسعار في السلع الاستهلاكية.