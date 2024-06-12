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  • الأجانب يبيعون 169.4 مليون سهم في اليوم الأول من اكتتاب أرامكو الثانوي

الأجانب يبيعون 169.4 مليون سهم في اليوم الأول من اكتتاب أرامكو الثانوي

الأجانب يبيعون 169.4 مليون سهم في اليوم الأول من اكتتاب أرامكو الثانوي
ماجد الخالدي وأحمد الرشيد من الرياض
  • الاربعاء 12 يونيو 2024 2:30 مساء
  • حدثت فى الاربعاء 12 يونيو 2024 4:20 مساء

باع المستثمرون الأجانب نحو 169.4 مليون سهم في "أرامكو السعودية" أكبر شركة طاقة وكيميائيات في العالم، خلال الجلسة الأولى بعد عملية الطرح الثانوي.

وأظهرت بيانات "تداول" بلوغ ملكية الأجانب في الشركة نحو 0.66 % بنهاية تعاملات اليوم الأول بعد الطرح مقارنة بـ0.73 % التي أعلنتها أرامكو في منشور بعد نهاية الاكتتاب مباشرة.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، فإن الأجانب شاركوا في الاكتتاب بنحو 798.6 مليون سهم تمثل 51.7 % من أسهم الطرح الثانوي البالغة 1.545 مليار سهم.

فيما يرجح التحليل إلى أن المستثمرين الأجانب أتموا بيع 21 % من حصتهم من الأسهم الجديدة والخاصة بالطرح الثانوي.

بنهاية الجلسة الأولى بعد عملية الطرح الثانوي، بلغت حصة الأجانب في أرامكو السعودية نحو 0.66 % من الأسهم المصدرة، ما يعد مستوى قياسيا للملكية الأجنبية في الشركة، التي تقدر بنحو 45.7 مليار ريال.

تشمل نسبة تملك المستثمرين الأجانب جميع فئاتهم سواء المقيمون و غير المقيمين إضافة إلى الاستثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة، فيما لا تتضمن ملكية المستثمر الإستراتيجي الأجنبي.

تاريخيا، زادت حصة الأجانب في شركة "أرامكو السعودية" من 0.19 % بنهاية عام 2019 وهي السنة التي طرحت فيها الشركة للاكتتاب العام "الأولي"، لتصل إلى 0.29 % بنهاية 2020، ثم 0.31 % بنهاية عام 2021 لتصل بعد ذلك إلى 0.41 % بنهاية العام الماضي.

منذ اكتمال الطرح الثانوي، حافظ سهم الشركة على التداول أعلى من سعر الاكتتاب البالغ 27.25 ريال، ليتراوح نطاق التذبذب ما بين 27.9 و29.05 ريال للسهم الواحد.

السعر الحالي، يعكس مكرر ربحية الشركة عند 15.6 مرة، وهو أدنى مكرر ربحية يتداول عليه السهم منذ أغسطس 2023 تقريبا.

وحدة التحليل المالي

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