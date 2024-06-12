جوجل تطلق خاصية لمكافحة سرقة الهواتف والبرازيل أول من يختبرها

أطلقت جوجل خاصية لحظر الهواتف الذكية بنظام التشغيل "أندرويد"، تلقائيا في حالة السرقة، وستكون البرازيل أول دولة تختبر فيها الميزة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

ولم يكون اختيار البرازيل عن طريق الصدفة، إذ تسجل البلاد نحو حادثتي سرقة لهواتف محمولة في الدقيقة، خصوصاً في المدن الكبرى مثل ساو باولو أو ريو دي جانيرو.

وأوضح رئيس الدولة الأكبر في أميركا اللاتينية فابيو كويلو أن "ردود الفعل الواردة من البرازيليين ألهمت وظائف (أندرويد) ضد السرقة، وستكون هذه الدولة أول من يختبرها".

وستكون النسخة التجريبية متاحة للمستخدمين البرازيليين ابتداء من يوليو.

وتتألف الميزة الرئيسة الجديدة من نظام "يستخدم الذكاء الاصطناعي لاكتشاف ما إذا كان شخص ما يخطف هاتفك من يدك ويحاول الهروب عن طريق الجري أو ركوب الدراجة أو السيارة"، بحسب جوجل.

وأشارت المجموعة الأمريكية العملاقة إلى أنه "في حالة اكتشاف حركة مرتبطة بالسرقة، ستحجب شاشة الهاتف بسرعة لمنع اللصوص من الوصول بسهولة إلى بياناتك".

وأعلنت جوجل ميزة جديدة أخرى، تتمثل في القدرة على حجب الوصول إلى بيانات الجهاز عن بعد من دون الحاجة إلى كلمة مرور، ولكن فقط باستخدام رقم الهاتف. وتتيح وظيفة أخرى تنفيذ هذا الحظر حتى لو لم يكن الهاتف الذكي متصلا بالإنترنت.

وأطلقت أبل، المنافس الرئيس لمجموعة جوجل في مجال أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة، وظائف لمكافحة السرقة للأجهزة العاملة بنظام "آي أو إس" iOS الخاص بها في يناير الماضي.

وأظهرت أحدث بيانات نشرها "منتدى الأمن العام"، وهي منظمة غير حكومية، أن البرازيل سجلت نحو مليون سرقة هواتف في 2022، بزيادة قدرها 16.6 % مقارنة بالعام الماضي.

وفي العام الماضي، تصدرت "عصابة الدراجات" عناوين الأخبار في ساو باولو، إذ نفذت عمليات سرقة هواتف بالجملة عن طريق انتزاعها من أصحابها على يد لصوص يستقلون دراجات هوائية.