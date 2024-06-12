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  • اتحاد متاجر التجزئة الأمريكية يطالب "بالمساواة" في الإعفاءات من الرسوم

اتحاد متاجر التجزئة الأمريكية يطالب "بالمساواة" في الإعفاءات من الرسوم

اتحاد متاجر التجزئة الأمريكية يطالب "بالمساواة" في الإعفاءات من الرسوم
  • الاربعاء 12 يونيو 2024 9:00 صباحا
  • حدثت فى الاربعاء 12 يونيو 2024 10:44 صباحا

أوضح ماثيو شاي رئيس الاتحاد الوطني لمتاجر التجزئة في الولايات المتحدة إن القواعد الأمريكية الحالية بشأن الإعفاءات من الحدود الدنيا للرسوم الجمركية التي تسمح باستيراد بعض المنتجات دون سداد ضرائب عليها تحتاج إلى تحقيق مزيد من "المساواة" بهدف تحقيق العدالة بالنسبة لتجارة التجزئة.

وقال شاي في لقاء مع تلفزيون بلومبرغ اليوم الأربعاء إنه "لا يوجد حل سهل" لهذه المشكلة وإنه يتواصل مع صناع القرار الأمريكيين للوصول إلى حل".

وأضاف "رغم المخاوف التي تحيط باستقرار العلاقات الأمريكية الصينية، فإن الصين ستظل شريكا أساسيا لمتاجر التجزئة الأمريكية في المستقبل المنظور، وستظل بعض أجزاء سلاسل الإمداد موجودة في الصين رغم محاولات المتاجر الأمريكية تنويع مصادر إمداداتها.

وعن توقعاته للإنقاق الاستهلاكي قال شاي إن المستهلكين الأمريكيين سيواصلون إنفاقهم بقوة مع استمرار انخفاض معدل البطالة ونمو الأجور.

يأتي ذلك في حين أظهر مسح اقتصادي لبنك نيويورك الاتحادي نشرت نتائجه الاثنين الماضي، ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين بشأن سوق الأسهم إلى أعلى مستوياته منذ 3 أعوام، حيث أشار المسح إلى أن ارتفاع الأسهم الأمريكية إلى مستويات جديدة ساعد في وصول صافي ثروات المستهلكين إلى مستويات قياسية خلال الربع الأول.

وأضاف أن المكاسب يمكن أن تساعد في دعم ثقة المستهلكين على نطاق أوسع. وارتفعت نسبة المستهلكين الذين يرون أن وضعهم المالي سيظل كما هو أو سيتحسن خلال عام من الآن إلى 78.1 % وهو أعلى مستوى لها منذ يونيو 2021.

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