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  • إدراج أسهم رسن في "تاسي" غدا الخميس بحدود تذبذب 30 %

إدراج أسهم رسن في "تاسي" غدا الخميس بحدود تذبذب 30 %

إدراج أسهم رسن في "تاسي" غدا الخميس بحدود تذبذب 30 %
"الاقتصادية" من الرياض
  • الاربعاء 12 يونيو 2024 8:45 صباحا
  • حدثت فى الاربعاء 12 يونيو 2024 10:42 صباحا

أعلنت تداول السعودية أنه سيتم إدراج أسهم شركة رسن المتخصصة في تقنية المعلومات في السوق الرئيسة "تاسي" ابتداء من غدا الخميس 13 يونيو برمز تداول 8313 على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية + / - 30 % مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند + / - 10 %.

وبينت البورصة السعودية في بيان لها اليوم، أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الـ3 الأولى من الإدراج، وابتداء من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى - / + 10 %، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

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