الذهب يتراجع متأثرا بقوة الدولار وترقب المستثمرين للتضخم الأمريكي
تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مدفوعة بارتفاع الدولار مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية وأحدث بيانات البنك المركزي الأمريكي بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق اليوم.
وبحلول الساعة (03:00) بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2311 دولار للأونصة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 2328 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.2 % إلى 29.33 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.8 % إلى 959 دولار، وربح البلاديوم 1 % ليصل إلى 892.45 دولار.