إيلون ماسك يسحب دعواه ضد "أوبن إيه آي" بدون إبداء أسباب

تحرك الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أمس الثلاثاء لإسقاط دعوى قضائية اتهم فيها شركة "أوبن إيه.آي"، التي شارك في تأسيسها، ورئيسها التنفيذي سام ألتمان بالتخلي عن المهمة الأصلية للشركة الناشئة بتطوير الذكاء الاصطناعي لمصلحة البشرية وليس من أجل الربح.

وطلب محامو ماسك من محكمة في سان فرانسيسكو رفض الدعوى، التي رفعها ماسك في فبراير، بدون إبداء أسباب وذلك وفقا لمذكرة قدمت للمحكمة. وكان قاض من المحكمة يستعد لسماع طلب شركة أوبن إيه.آي مالكة برنامج "تشات جي.بي.تي" لرفض الدعوى في جلسة يوم الأربعاء. ولم ترد أوبن إيه.آي ولا محام لماسك على طلبات للتعليق على رفض الدعوى.

وكانت الدعوى ذروة معارضة ماسك الطويلة لأوبن إيه.آي التي شارك في تأسيسها ثم أصبحت واجهة للذكاء الاصطناعي التوليدي عبر تمويلات بمليارات الدولارات من مايكروسوفت. وأسس ماسك في يوليو الماضي شركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي وهي إكس إيه.آي التي جمعت 6 مليارات دولار في مايو لتصل قيمتها إلى 24 مليار دولار.

وقالت الدعوى القضائية إن ألتمان والمؤسس المشارك لأوبن إيه.آي جريج بروكمان تواصلا مع ماسك لإنشاء شركة مفتوحة المصدر لا تهدف للربح لكن الشركة الناشئة التي تأسست في 2015 تركز الآن على جني الأموال.