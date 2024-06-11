تباين أداء وول ستريت عند الإغلاق مع ترقب بيانات التضخم

ارتفع المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك عند الإغلاق اليوم الثلاثاء بدعم من مكاسب حادة حققها سهم أبل، بينما يترقب المستثمرون أيضا بيانات أسعار المستهلكين ونتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.

وقفز سهم أبل 7.2 في المائة بعد أن كشفت أمس الاثنين عن دمج ميزات جديدة للذكاء الاصطناعي في أجهزتها.

وأشارت بيانات أولية إلى أن المؤشر ستاندرد آند بورز ربح 15.02 نقطة، أي 0.28 في المائة، ليغلق عند 5375.81 نقطة.

وزاد مؤشر ناسداك 151.32 نقطة، أي 0.88 في المائة، إلى 17343.84 نقطة.

أما مؤشر داو جونز فانخفض 117.47 نقطة، أي 0.30 في المائة، إلى 38750.57 نقطة.